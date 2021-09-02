Volkswagen выплатит владельцам своих авто 42 миллиона долларов: какая причина

Все из-за компании, которая уже обанкротилась.

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen выплатит американским владельцами своих машин 42 миллионов долларов.

Об этом сообщает Newsnationnow.

Так, причиной такой масштабной растраты являются подушки безопасности фирмы Takata. Отмечается, что опасными пиропатронами для подушек безопасности могут быть оснащены 1,35 миллиона авто в США.

Как известно, дефект в подушках в отдельных случаях приводит к их разрыву и разбрасыванию опасных металлических фрагментов. Это стало причиной крупнейшего отзыва автомобилей в истории автопрома. Известно о 19 летальных случаях в США, вызванных неисправностью этих системы безопасности.

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Сейчас отзывная кампания подушек Takata охватывает автомобили 19 крупнейших автопроизводителей по всему миру.

В ноября 2015 года после многомесячного рассмотрения Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) выписало фирме Takata крупнейший в своей истории штраф на 70 миллионов долларов. По некоторым оценкам, убытки компании из-за дефектных подушки безопасности достигли 11 миллиардов при собственной капитализации в 340 миллионов долларов. Из-за этого компания обанкротилась.

Ранее рассказывалось о том, что Volkswagen обязали уплатить своим клиентам за авто по три тысячи евро.

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