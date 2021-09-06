Volkswagen выпустит бюджетный электрокар: в нем можно будет сложить сиденья и играть в видеоигры

Volkswagen выпустит бюджетный электрокар: в нем можно будет сложить сиденья и играть в видеоигры

Новинка будет стоить от 20 000 евро.

Volkswagen показал концепт ID. Life, который в будущем станет бюджетным электрокаром компании.

Об этом сообщает сайт Auto Express.

В линейке электрических автомобилей его разместят под ID.3, и, скорее всего, он будет называться ID.1 или ID.2. Новинка выйдет в 2025 году и будет стоить от 20 до 25 000 000 евро.

Компания называет ID. Life кроссовером. Он получил типичные для марки переднюю и заднюю части и пять дверей. Крыша и капот сделаны из инновационных материалов и крепятся к авто с помощью молний. Таким образом крышу можно легко снять и сделать открытый верх.

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Концепт также широко использует стойкие материалы. Прозрачная обработка лакокрасочного покрытия изготовлена ​​из древесной щепы. Текстиль, используемый для крыши и капота, изготавливается полностью из переработанных пластиковых бутылок. Шины созданы с биомасла, натурального каучука и шелухи риса.

Машина имеет 4091 мм в длину, что примерно на четыре сантиметра длиннее, чем у VW Polo, а колесная база составляет 2650 мм, что примерно на 10 см длиннее, чем у обычного супермини.

Концепт имеет электродвигатель мощностью 213 лошадиных сил и 290 Нм, который позволяет разогнаться до "сотни" за 6,9 секунды. VW утверждает, что емкость аккумулятора составляет 54 кВт-ч, и он обеспечивает до 400 км запаса хода. Вероятно, что более дешевые версии модели будут иметь меньшие показатели. Однако все они будут оснащены быстрой зарядкой, и смогут получить 160 пробега за 10 минут.

Передние сиденья ID. Life можно сложить и высунуть проекционный экран. Таким образом можно будет лежа смотреть фильмы и играть в видеоигры, когда авто припарковано. Среди других особенностей: камеры вместо боковых зеркал, девятидюймовый дисплей и дверные карманы, которые имеют встроенную функцию беспроводной зарядки для смартфонов.

Стандартный объем багажника составляет 225 литров. Дополнительные 108 литров места есть под полом, а под капотом — еще 68-литров. В переднем багажнике также есть отсек для размещения зарядного кабеля.

Auto Express

Ранее сообщалось, что Volkswagen показал прототип автономного электрического фургона.

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