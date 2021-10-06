Согласно документам, из-за дефекта погиб как минимум один человек.

Volvo отзывает более 460 тысяч автомобилей из-за неисправности подушки безопасности, которая может привести к травмированию пассажиров.

Об этом сообщает ABC News.

Речь идет о старых седанах, в частности S60 2001-2009 годов и S80 2001-2006 годов. Согласно документам Национальной администрации безопасности дорожного движения США, устройство для накачки подушки безопасности водителя в этих автомобилях "может взорваться".

"Наши расследования выявили проблему, из-за которой при определенных обстоятельствах надувные подушки безопасности водителя могут подвергаться избыточному давлению (...), что может привести к разрыву надувного устройства", — отметил представитель Volvo.

По его словам, избыточное давление может возникнуть, если инфлятор часто подвергался воздействию повышенных уровней влажности и высоких температур в течение своего срока службы.

"Это может привести к попаданию острых металлических фрагментов в водителя или других пассажиров. Согласно документам, из-за дефекта погиб как минимум один человек", — говорится в материале.

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Для решения проблемы Volvo свяжется с владельцами автомобилей, подлежащих отзыву. Подушку безопасности водителя обещают заменить бесплатно.

Как сообщалось, Toyota Tundra 2018-2021 годов могут вспыхивать из-за неисправного электрического соединения в галогенных фарах. Из-за дефекта производитель отзывает 158 489 пикапов, и все они находятся под угрозой, поскольку проблема заключается не только в партии плохих деталей, но и в дизайне.

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