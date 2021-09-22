Volvo отзывает ряд недавно выпущенных моделей: названа причина

Проблема будет решена бесплатно.

Шведская компания Volvo приняла решение отозвать ряд недавно выпущенных автомобилей.

По информации Carscoops, под отзыв попадут 19 149 экземпляров машин. Причиной такого поступка шведов называют проблемы в ремнях безопасности.

Производитель заявляет, что ремни безопасности, производимые компанией-поставщиком AutoLiv, не соответствуют необходимой спецификации. Проблема заключается в компоненте, называемом автоматическим втягивающим устройством (ALR), который фиксирует ремень безопасности для удобной установки автокресла.

В результате выявленного дефекта функция блокировки, используемая для надежной фиксации детского сидения может быть отключена ранее. Это увеличивает риск травмы ребенка, сидящего в таком кресле.

Что касается моделей, то под отзыв попадут: Volvo XC40 и XC40 2021 года, Volvo V60 2021-2022 годов, Volvo XC60 2021-2022 годов, Volvo S60 2021-2022 годов, Volvo V60CC 2021 года, Volvo V90 2021 года, Volvo V90 CC 2021 года и модели Volvo XC90 2021 года.

Компания исправит проблему, проведя функциональную проверку проблемных автомобилей. При необходимости ремни безопасности будут заменены бесплатно для владельцев.

Добавим, что летом Volvo уже провела отзывную кампанию нескольких моделей.

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