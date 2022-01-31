Volvo представила систему, которая повышает безопасность электрогрузовиков на дороге

Новая система поможет водителям держаться на дороге даже в сложных погодных условиях.

Инженеры Volvo представили новую уникальную технологию безопасности для электрических грузовиков. Она позволяет улучшить ускорение и торможение на скользкой дороге.

Система, получившая название Active Grip Control, уже прошла тестирование и готова к установке на новые грузовики компании. Об этом сообщается на официальном сайте Volvo Trucks.

Чтобы проверить на сколько эффективна новая технология, шведы взяли Volvo FH Electric с загруженным прицепом и проверили на скользкой дороге. В результате – при максимальном ускорении управление улучшилось на 45%.

Чтобы система работала и была максимально эффективна, на кузове грузовика устанавливают специальные датчики. Именно они предоставляют информацию блоку управления, и машина начинает реагировать на дорожное покрытие. Электродвигатель и другие агрегаты реагируют на занос и помогают водителю оставаться на дороге.

Система Active Grip Control будет доступна на большегрузных автомобилях Volvo FH, Volvo FM и Volvo FMX Electric. Также специально доработанная и адаптированная версия этой функции будет доступна для грузовиков с дизельной или газовой трансмиссией.

Напомним, что недавно шведский производитель автомобилей Volvo совершил первый выход на биржу.