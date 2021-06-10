Volvo проведет масштабную отзывную кампанию из-за серьезной неисправности: какие модели "пострадают"

Пока неизвестно, привела ли эта проблема к каким-либо травмам или авариям.

Компания Volvo проведет отзывную кампанию своих автомобилей.

Об этом сообщает CNET.

Отмечается, что в сервисные центры отправятся 85 500 машин. Причиной этого являются проблемы с предохранителем топливного насоса.

Национальная администрация безопасности дорожного движения страны (NHTSA) заявила, что в машинах марки эта деталь может перегореть и сломаться. Это, в свою очередь, может привести к остановке авто.

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Сейчас у шведского автопроизводителя нет информации относительно того, привела ли эта проблема к каким-либо авариям или травмам. Однако шведская компания все равно отзовет автомобили 2019 и 2020 модельных годов. Среди них седаны S60 и S90, универсалы V60 и V90 (а также их варианты Cross Country) и внедорожники XC60 и XC90.

Интересно, что отзовут не только бензиновые модели, но и гибридные, хоть они и смогут безопасно остановиться или продолжить движение, пока хватит аккумулятора. Решение проблемы с предохранителем топливного насоса является достаточно простым и дилеры марки бесплатно заменят эту деталь.

Добавим, что это уже не первый отзыв автомобилей Volvo. Ранее шведы объявили о двух соответствующих кампаниях — в начале июля и ноября 2020 года.

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