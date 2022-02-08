Volvo выпустила на украинский рынок обновленную версию популярного кроссовера

Автомобиль хоть и обновили, но изменения не слишком существенны.

Компания Volvo представила на украинском рынке обновленную версию компактного кроссовера ХС40, расширившего линейку Volvo в 2017 году.

Но следует отметить, что в компании решили не делать из этого что-нибудь помпезное, а просто запустили автомобиль в серию. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Все дело в том, что автомобиль не получил каких-либо глобальных изменений, поэтому было решено не поднимать много шума вокруг него. Чтобы понять, что перед вами рестайлинговая модель, нужно сразу смотреть на передний бампер и фары, именно они и получили изменения. Задним фонарям немного изменили графику, а патрубки выхлопной системы спрятали за обшивку. Также модели добавили обновленные колесные диски.

Если говорить о салоне, то здесь изменений практически нет. Самое главное, что добавили инженеры – это современная мультимедийная система от Google. Теперь клиентам доступны еще некоторые новые отделочные материалы салона.

Линейка двигателей тоже не изменилась. Volvo XC40 по-прежнему предлагается с бензиновыми, гибридными и полностью электрическими силовыми установками. Базовым является 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 129 лошадиных сил, работающий в паре с АКПП на 8 передач и системой переднего привода.

Но самый популярный среди современных покупателей – обычный гибрид. Основной агрегат этого авто – бензиновый двигатель – на 2 литра, дополненный электрическим стартер-генератором на 48 вольт. В разных модификациях он может выдавать от 163 до 250 лошадиных сил мощности.

Напомним, что доступному в доступном в Украине электрокару Volvo увеличили запас хода.