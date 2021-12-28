Воры придумали новую схему угона авто: как не попасть на "крючок" угонщиков

Воры придумали новую схему угона авто: как не попасть на "крючок" угонщиков

Теперь для того чтобы отследить автомобиль, воры используют миниатюрные GPS маячки.

Новая схема автоугонов – набирает обороты. Злодеи – взяли на вооружение высокие технологии. Устройства, которые должны помогать людям — они превратили в инструмент преступления.

Как не стать жертвой преступления узнавали в эфире программы " ДжеДаи " на телеканале 2+2.

Обычный GPS маячок, который в компании разрабатывали, чтобы люди просто не теряли вещи – грабители используют иначе. Они закрепляют его в какое-то незаметное место автомобиля, и все – вы можете следить за машиной в реальном времени.

Эти девайсы очень маленькие. Их подкладывают под люк бензобака, стеклоочистителя, розетки для прицепов. Вы же сами понимаете – спрятать в машине монетку – очень легко.

С обычным трекером грабители составляли график, просчитывали маршруты и уже тогда выбирали время и место – где утащить авто. Как правило – это происходило под домами или на больших парковках.

Схему раскрыли – когда похитители подложили метку – перед домом собственника. Этот момент мужчина заметил, просматривая записи с камер наблюдения на своем доме. Поэтому вместе с налетчиками — за его авто следили и копы. Которые и взяли любителей чужого с поличным.

За последний месяц было обнаружено пять подобных случаев. Так что можно говорить, что это уже стало настоящим трендом у грабителей. И похоже в будущем – такие случаи будут повторяться.

Похоже, эта схема до Украины еще не добралась. Но мы советуем действовать на опережение, так что перед тем как оставлять авто на ночь под домом, стоит просмотреть все тайные места вашего любимца.

Новая схема угона авто

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