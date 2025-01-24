Восклицательный знак в треугольнике: что означает этот дорожный знак

Этот знак сообщает водителям об опасности.

Знак в виде треугольника с восклицательным знаком в ПДД обозначает "Аварийно-опасный участок". Этот знак имеет порядковый номер 1.39 и устанавливается для предупреждения водителей о потенциальной опасности на дороге.

Об этом рассказали в PMG.ua.

Это может быть суженая проезжая часть, скользкая дорога зимой или резкий подъем. Следует осознавать, что подобных случаев может быть много, поскольку невозможно предусмотреть все возможные ситуации.

"Водитель, когда его увидел, должен соответственно среагировать - снизить скорость и сосредоточиться. Также нужно обратить внимание на табличку с видом опасности, если она установлена" - говорится в сообщении.

Знак располагают на расстоянии 50-100 метров в населенных пунктах и 150-300 метров вне их.

Ранее мы сообщали, что означает дорожный знак "глаза" и где его устанавливают.

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