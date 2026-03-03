Восклицательный знак на дороге: что означает этот символ и почему его опасно игнорировать

Дорогая / © Pixabay

На украинских дорогах часто можно встретить треугольный знак с красным контуром и восклицательным знаком внутри. Однако статистика и практика показывают, что далеко не все водители понимают его подлинное значение. Эксперты отмечают: игнорирование этого сигнала может стоить жизни.

Об этом пишет «vodiy.ua».

Знак «Аварийно опасный участок (другая опасность)». / © Фото из открытых источников

Согласно Правилам дорожного движения, этот символ называется «Аварийно опасный участок (другая опасность)». Он указывает на места, где условия движения существенно отличаются от стандартных и могут быть непредсказуемыми.

Обычно его устанавливают перед отрезками пути, где геометрические параметры проезжей части не соответствуют общепринятым строительным нормам. Это могут быть нестандартные радиусы кривых (слишком крутые повороты), внезапные вертикальные перепады ухудшающей видимость дороги или другие архитектурные дефекты трассы.

Для того, чтобы автомобилисты могли лучше подготовиться к конкретным условиям, восклицательный знак почти всегда сопровождается специальными информационными табличками (от 7.21.1 до 7.21.5). Именно они детализируют вид угрозы:

серия резких поворотов;

внезапные неровности или выбоины;

опасное сужение проезжей части;

другие внезапные смены дорожной обстановки.

Знак устанавливается раньше времени, чтобы дать водителю время на реакцию и снижение скорости. Вне населенных пунктов его можно увидеть за 150-300 метров до начала опасной зоны, а в пределах городов и сел — за 50-100 метров.

Если ситуация требует другого размещения, под знаком крепится дополнительная табличка «Расстояние до объекта», точно указывающая метраж до проблемного участка.

Автомобильные эксперты предостерегают: даже водители с многолетним стажем иногда недооценивают подобные предупреждения, полагаясь на собственный опыт и современные системы безопасности авто.

Однако законы физики на нестандартных участках дороги обмануть невозможно. Поэтому появление восклицательного знака на горизонте — это всегда сигнал убрать ногу с педали газа и крепче взяться за руль.

