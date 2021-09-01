Впервые за 100 лет во всем мире прекратили использовать один из видов бензина

Впервые за 100 лет во всем мире прекратили использовать один из видов бензина

Это было токсическое топливо, которое вызывало эпидемии

Экологическая программа ООН (ЮНЕП) объявила, что в мире перестали использовать этилированный бензин.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Последней страной, в которой использовали этот бензин, был Алжир. Исполнительная директорка ЮНЕП Ингер Андерсен сказала, что запрет такого горючего очень важен для здоровья людей и окружающей среды.

Этиловое топливо разработала компания GM в 1921 году и первоначально оно считалось прорывом, который обеспечит мощное новое поколение автомобилей, самолетов и мотоциклов благодаря его способности обуздать разрушительный "стук" двигателя.

Однако выхлопные газы агрегатов, работавших на этом бензине, были очень токсичными. Везде, где распространялось топливо, следовали эпидемии сердечных заболеваний, рака, инсульта и отставания в развитии детей.

То, что этилированный бензин прекратили использовать на Земле, является результатом 20-летней кампании, в которой была задействована наука, народное образование и политическая работа. Согласно программе, запрет на использование топлива спасает 1,2 миллиона жизней и экономит в мире 2,4 триллиона долларов на расходы на здравоохранение и прочее.

В США бензин запретили в 1996 году. Бедные страны также пытались это сделать, но еще в 2002 году горючее использовали в 117 странах, в частности, во всей Африке.

Уже к 2006 году во всех странах Африки к югу от Сахары перестали использовать этилированный бензин. В течение следующих 15 лет ЮНЕП боролось за вывод топлива из остальных стран, хотя этому мешала американская и британская компания Innospec, которая была последним производителем этого вещества.

Со временем все больше стран начало запрещать бензин и рынок сокращался. Innospec признали виновными в подкупе чиновников в Индонезии и Ираке. За последние десятилетия все больше стран прекращали использовать этот бензин, и в сентябре 2020 года Алжир объявил, что его государственная нефтяная компания прекратит производство этилированного топлива, и теперь это наконец сделали.

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