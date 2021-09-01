Впервые за 100 лет во всем мире прекратили использовать один из видов бензина

Это было токсическое топливо, которое вызывало эпидемии
Экологическая программа ООН (ЮНЕП) объявила, что в мире перестали использовать этилированный бензин.
Об этом сообщает сайт Carscoops.
Последней страной, в которой использовали этот бензин, был Алжир. Исполнительная директорка ЮНЕП Ингер Андерсен сказала, что запрет такого горючего очень важен для здоровья людей и окружающей среды.
Этиловое топливо разработала компания GM в 1921 году и первоначально оно считалось прорывом, который обеспечит мощное новое поколение автомобилей, самолетов и мотоциклов благодаря его способности обуздать разрушительный "стук" двигателя.
Однако выхлопные газы агрегатов, работавших на этом бензине, были очень токсичными. Везде, где распространялось топливо, следовали эпидемии сердечных заболеваний, рака, инсульта и отставания в развитии детей.
То, что этилированный бензин прекратили использовать на Земле, является результатом 20-летней кампании, в которой была задействована наука, народное образование и политическая работа. Согласно программе, запрет на использование топлива спасает 1,2 миллиона жизней и экономит в мире 2,4 триллиона долларов на расходы на здравоохранение и прочее.
В США бензин запретили в 1996 году. Бедные страны также пытались это сделать, но еще в 2002 году горючее использовали в 117 странах, в частности, во всей Африке.
Уже к 2006 году во всех странах Африки к югу от Сахары перестали использовать этилированный бензин. В течение следующих 15 лет ЮНЕП боролось за вывод топлива из остальных стран, хотя этому мешала американская и британская компания Innospec, которая была последним производителем этого вещества.
Со временем все больше стран начало запрещать бензин и рынок сокращался. Innospec признали виновными в подкупе чиновников в Индонезии и Ираке. За последние десятилетия все больше стран прекращали использовать этот бензин, и в сентябре 2020 года Алжир объявил, что его государственная нефтяная компания прекратит производство этилированного топлива, и теперь это наконец сделали.