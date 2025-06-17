Вредно ли для двигателя работать на холостом ходу: ответ экспертов СТО

Автомобиль / © Pixabay

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В городе двигатели автомобилей часто работают в режиме холостого хода — водители ждут светофоров, прогревают авто или просто оставляют его включенным. Опасна ли такая эксплуатация для современных моторов, рассказал специалист СТО «ВЕС Мастер».

Об этом пишет Wheel.News.

По его словам, старые двигатели 90-х действительно могли страдать от недостаточной смазки во время простоя. Однако в современных авто масляные насосы эффективно работают даже на минимальных оборотах, поэтому холостой ход не вреден сам по себе.

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«Проблема возникает только тогда, когда автомобиль работает вхолостую по несколько часов – особенно летом. Выхлопная система нагревает поддон двигателя, что ведет к перегреву проворного масла. Важен не только пробег, но и количество моточасов», — объясняет специалист.

Эксперты советуют ориентироваться не только на километраж, но и на время работы двигателя. В городских условиях один час холостого хода равняется 30 км пробега. Поэтому масло следует менять чаще — примерно каждые 8000 км, а не 10–15 тысяч, как советуют официальные дилеры.

Особенно актуально это для водителей такси, где мотор работает почти беспрерывно. Игнорирование рекомендаций по частоте замены смазки может привести к износу гидрокомпенсаторов, поршневых колец и маслосъемных колпачков.

В итоге холостой ход не вредит напрямую, однако неправильное обслуживание в таких условиях приводит к быстрому износу даже самого надежного двигателя. Именно поэтому мастера советуют установить внешний счетчик моточасов, особенно если автомобиль обслуживается вне официального сервиса.

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Напомним, в Украине водителям запретили ремонтировать, обслуживать или мыть свои автомобили во дворах, на улицах и других общественных местах. Теперь такие действия считаются нарушением правил благоустройства населенных пунктов и могут привести к штрафам.