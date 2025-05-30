Время прощаться с собственным авто: эксперты назвали главные сигналы

Продажа авто / © Pixabay

Реклама

У каждого водителя наступает момент, когда содержание автомобиля больше не имеет смысла. Эксперты назвали главные сигналы, свидетельствующие о том, что пришло время отказаться от собственного транспорта — и, возможно, пересесть на общественный.

Об этом пишет портал GO.

Финансовая нагрузка становится чрезмерной

Первое, на что стоит обратить внимание — это расходы. Если обслуживание авто ежемесячно обходится вам более 15% его стоимости, особенно если машине более 10 лет, — это уже серьезный повод задуматься.

Реклама

Дополнительный удар по бюджету нанесла и новая редакция закона об обязательном страховании — с 2025 года страховые взносы выросли почти вдвое. Это еще больше повышает общую стоимость владения транспортным средством.

Городской транспорт — реальная альтернатива

Во многих украинских городах даже во время войны продолжается развитие общественного транспорта. Метро, трамваи и троллейбусы нередко позволяют быстрее добраться до места назначения, чем собственная машина, застрявшая в пробке.

К тому же в некоторых городах проезд может быть бесплатным, что делает общественный транспорт еще более привлекательным в финансовом плане.

А нехватка паркомест — отдельная проблема: если на поиск места для авто уходит больше времени, чем на саму дорогу, — это тревожный звоночек.

Реклама

Экология: еще один важный аргумент

Сознание украинских водителей меняется — все больше людей переходит на электрокары или гибриды. На этом фоне бензиновые и дизельные авто выглядят устаревшими не только технически, но и морально.

Также, если машина почти не используется — стоит в гараже большую часть недели — это лишь расходы без пользы. В таких случаях экономически выгоднее вообще обойтись без авто.

Изменения в стиле жизни

После пандемии и начала полномасштабной войны многие украинцы работают из дома и реже выезжают без надобности. Потребность в ежедневных поездках уменьшается — соответственно, и необходимость в собственном авто.

А если еще и компания покрывает расходы на проезд, то общественный транспорт становится не только удобным, но и выгодным вариантом.

Реклама

Решение о продаже автомобиля не всегда легкое, но иногда оно — самое разумное. Если ваша ситуация подпадает под один или несколько из приведенных признаков, возможно, стоит пересмотреть свои транспортные привычки. И, вполне вероятно, окажется, что жизнь без машины — не только проще, но и выгоднее.

Напомним, ранее эксперты Carwow объяснили, когда лучше всего продавать подержанное авто. Так, оптимальное время этого наступает, когда пробег достигает 96 500 км.

Кроме того, сообщалось, сколько налогов придется заплатить украинцам за продажу авто в 2025 году. Размер налога зависит от количества сделок, которые заключило физлицо в течение календарного года.