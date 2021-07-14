"Вроде новый, а выглядит "уставшим": УАЗ создал странный кемпер в космическом стиле на базе "Буханки"

"Вроде новый, а выглядит "уставшим": УАЗ создал странный кемпер в космическом стиле на базе "Буханки"

Этот экземпляр разработали для клиента из Европы.

УАЗ создал по заказу дом на колесах, который был построен на базе традиционной "Буханки".

Достаточно необычный кемпер разработали для клиента из Европы, где подобные экземпляры авто пользуются немалой популярностью.

Интересно, что это транспортное средство сделано в космической тематике. На кузов дома на колесах нанесли изображения звезд, нескольких комет и планет, а также ракеты-носителя Международной космической станции и портрет космонавта Юрия Гагарина.

instagram.com/uazrussia

Цену, а также технические характеристики и комплектацию необычной "Буханки" пока не раскрывают. УАЗ пообещал рассказать все подробности "космического" проекта чуть позже.

В комментариях к изображениям этого дома на колесах некоторые пользователи остались не слишком им довольны.

Очень похоже, что его сделали из прицепа для перевозки лошадей;

Если вы просто сняли кузов и просто поставили чей кемпер, то мне за вас стыдно;

Вроде новый, а выглядит уставшим.

Ранее в Сети пофантазировали, как бы выглядел УАЗ "Буханка" в будущем.

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