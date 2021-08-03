Все из-за Tesla: известный китайский автопроизводитель вывел дешевую версию флагманского электромобиля

Его запас хода составляет около 500 км.

Китайская компания BYD выпустила дешевую версию флагманского электромобиля Han EV.

Об этом сообщает Cnevpost.

Интересно, что соответствующее решение было продиктовано недавним снижением цены на главного конкурента модели — Tesla Model 3.

Новая комплектация сбросила 20 тысяч юаней по сравнению с предыдущей базовой версией. Главным изменением стал уменьшенный запас хода, который теперь составляет 506 километров, в то время, как более дорогие седаны могут проезжать от 550 до 605 км. Однако информация о батареи не обновлена, вполне вероятно, что она имеет прежнюю емкость в 76,9 кВт/ч.

Скоростные характеристики не изменились, как и в прежней базовой комплектации, разгон до сотни составляет 7,9 секунды. Однако полной информации о новой версии пока нет на официальном китайском сайте, что может говорить о поспешности вывода ее на рынок.

Немного ранее Tesla снизила свои цены на бюджетный седан Model 3, после чего его прайс составил 235 900 юаней. Со стороны американской марки почувствовалось большое давление на BYD, поскольку теперь Model 3 почти сравнялась в цене с Han EV, который предлагается от 229 800 юаней, что и стало причиной срочного вывода новой комплектации.

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