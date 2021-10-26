Категория
Авто
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Всего две буквы: на продажу выставили уникальный номерной знак за 25 миллионов долларов

Всего две буквы: на продажу выставили уникальный номерной знак за 25 миллионов долларов

yahoo.com

Если его кто-нибудь приобретет, то это будет самое дорогое соглашение в истории.

На онлайн-площадке OpenSea выставили на торги автомобильный номер штата Калифорния.

Об этом сообщает Yahoo.

Отмечается, что он состоит из двух букв, причем одинаковых – MM. По данным открытых источников, в Калифорнии зарегистрировано более 35 миллионов разных номерных знаков, они содержат от двух до семи символов. Самыми редкими считаются именно двухзначные номера, состоящие из одинаковых символов.

© yahoo.com
yahoo.com

Интересно, что помимо самих регистрационных номеров будущий владелец также получит уникальный токен NF. Вся информация – идентификатор токена и индивидуальный QR-код – выгравированы лазером на обороте металлической пластины. Продавец утверждает, что это впервые в истории, когда на продажу выставлен физический номерной знак, связанный с NFT.

Если соглашение о продаже этого уникального автомобильного номерного знака будет оформлено, то оно станет самым дорогим в истории. Сейчас стоимость этого номера составляет 5888 этерив (криптовалюта Ethereum, ETH), что соответствует 24 309 373 в долларах США. И это еще не финальная цифра, потому что торги продолжаются.

Ранее говорилось о том, что на продажу выставили универсал Volvo с номерным знаком, который оценивается в 20 миллионов долларов.

Читайте также :

Следующая публикация