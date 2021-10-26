Всего две буквы: на продажу выставили уникальный номерной знак за 25 миллионов долларов

Всего две буквы: на продажу выставили уникальный номерной знак за 25 миллионов долларов

Если его кто-нибудь приобретет, то это будет самое дорогое соглашение в истории.

На онлайн-площадке OpenSea выставили на торги автомобильный номер штата Калифорния.

Об этом сообщает Yahoo.

Отмечается, что он состоит из двух букв, причем одинаковых – MM. По данным открытых источников, в Калифорнии зарегистрировано более 35 миллионов разных номерных знаков, они содержат от двух до семи символов. Самыми редкими считаются именно двухзначные номера, состоящие из одинаковых символов.

yahoo.com

Интересно, что помимо самих регистрационных номеров будущий владелец также получит уникальный токен NF. Вся информация – идентификатор токена и индивидуальный QR-код – выгравированы лазером на обороте металлической пластины. Продавец утверждает, что это впервые в истории, когда на продажу выставлен физический номерной знак, связанный с NFT.

Если соглашение о продаже этого уникального автомобильного номерного знака будет оформлено, то оно станет самым дорогим в истории. Сейчас стоимость этого номера составляет 5888 этерив (криптовалюта Ethereum, ETH), что соответствует 24 309 373 в долларах США. И это еще не финальная цифра, потому что торги продолжаются.

Ранее говорилось о том, что на продажу выставили универсал Volvo с номерным знаком, который оценивается в 20 миллионов долларов.

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