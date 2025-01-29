Всемирно известная марка отзывает тысячи автомобилей: какая причина

Неисправность может привести к неправильному срабатыванию подушек и ремней безопасности.

Kia America объявила об отзыве более 80 000 автомобилей в США из-за обнаруженной проблемы с проводкой под передним пассажирским сиденьем.

Об этом сообщило ссылкой на издание Euronews.

Неисправность проводки может привести к неправильному срабатыванию подушек безопасности и ремней безопасности, или даже к их непреднамеренному срабатыванию.

Отзыв касается моделей Niro EV, Plug-in Hybrid (PHEV) и Hybrid 2023-2025 годов выпуска. Компания заявила, что дилерские центры проведут осмотр и заменят дефектные детали бесплатно, а также установят защитные крышки на проводку. Уведомления владельцам автомобилей будут отправлены в марте 2025 года.

"Дилерские центры в США проведут осмотр отзываемых автомобилей и при необходимости бесплатно заменят и перенаправят узел проводки пола", - говорится в сообщении.

Это уже второй отзыв Kia за последние месяцы, после того, как в ноябре 2024 года компания отозвала более 200 000 электромобилей из-за проблемы с блоком управления зарядкой, что могло привести к потере мощности привода и аварии.

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