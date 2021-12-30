Ввозить автомобильные "битки" из США становится украинцам все менее выгодно: эксперты рассказали нюансы

Их стоимость иногда превышает новые экземпляры.

В Украину становится все менее выгодно завозить подержанные автомобили с американских аукционов.

Об этом сообщает UBR.

Из-за сложностей с логистикой и повышенного спроса на новые авто, уже поднявшее цены на машины с пробегом в Украине, сильно выросли и прайсы на американских автомобильных аукционах – до того, что общие расходы, включающие транспортировку машины через океан и оплату услуг посредника, ставят под вопрос о целесообразности покупки.

Как рассказали в самих компаниях, занимающихся угоном авто с аукционов в США, клиенту такая машина обойдется минимум в $10-12 тысяч. В то же время, цены на отдельные модели могут быть до 30% выше, чем для аналогичных новых машин из салона.

Так, по информации крупной американской автосервисной компании Cox Automotive, только оптовые цены на подержанные автомобили на аукционе Manheim по сравнению с ноябрем выросли на 3,1% за первые 15 дней декабря. В годовом выражении, декабрь к декабрю, рост составил 48,9%. Однако не дешевеют и битые машины на популярных аукционах Copart и Insurance auto auctions (IAA). Причина та же, что и в случае подорожания подержанных автомобилей во всем мире: снижение объема выпуска автопроизводителями, дефицит комплектующих, в том числе и микрочипов, привели к сильным задержкам с поставкой машин от производителя в салон.

Из-за повышения цены на аукционах для посредников, которые выходят на торги и привозят машину для клиентов в Украину, этот бизнес также стал менее выгодным – его маржинальность упала наполовину по сравнению с 2016 годом, оценил один из экспертов. Часто покупка невыгодна и для конечного покупателя – даже несмотря на низкую стоимость на аукционе, общие расходы на приобретение, включающие транспортировку, растаможку и ремонт "битка", делают многие машины нелеквидными после их прибытия в страну, подчеркнул другой специалист.

В среднем бюджет приобретения "битка" через американский аукцион для конечного покупателя (с учетом доставки, оплаты услуг посреднику, ремонта и растаможки) составляет $10-12 тысяч – такие машины заказывают 50% клиентов-посредников. За эту сумму, перечисляют эксперты, можно приобрести авто 2014-2016 годов выпуска не лучших комплектаций.

Еще 25% клиентов компаний-посредников покупают машины за $25-35 тысяч, 10-15% рынка приходится на машины от $40 тысяч. Небольшая часть клиентов ориентируется на очень дорогие авто стоимость $80-100 тысяч.

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