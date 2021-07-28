Вышел из отпуска и был пьян: в Бортничах водитель Renault въехал в электроопору (видео)

Вышел из отпуска и был пьян: в Бортничах водитель Renault въехал в электроопору (видео)

Мужчина разулся и заснул в полицейском авто.

В Бортничах водитель Renault въехал в электроопору.

Мужчина только вышел на работу из отпуска и сел за руль пьяным.

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Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua.

Автомобиль Renault был загружен аграрными удобрениями.

"Пьяный водитель врезался в бетонную электроопору, оставил без света десятки домов и заснул в патрульном авто, перед этим, правда, разулся", — говорится в сообщении.

В Бортничах по неизвестным пока обстоятельствам водитель #Renault въехал в электроопору. На месте работают врачи и правоохранители. Детали уточняются. Опубликовано Киев Оперативный Вторник, 27 июля 2021

Патрульные сразу заметили у водителя признаки опьянения, однако проходить тест на драгере водитель отказался.

Местные ждали бригаду электриков, чтобы восстановить свет.

Напомним, в Киеве мужчина в Tesla учил 9-летнего сына водить, но урок завершился аварией. Tesla на полном ходу влетела в Chevrolet и вылетела на газон.

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