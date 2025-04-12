Взрываются деталями у лица водителей: в Европе разгорелся скандал с подушками безопасности Takata

Подушка безопасности / Фото: ukrcy.news

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Автопроизводители Toyota и Mercedes, в свою очередь, будут вынуждены изъять сотни тысяч автомобилей во Франции для замены подушек безопасности, ставших опасными из-за неисправных компонентов. Об этом сообщило Министерство транспорта Франции.

Как это уже сделали Citroën и Volkswagen, Toyota и Mercedes должны будут в ближайшее время идентифицировать и отозвать 20 моделей, выпущенных в период с 2001 по 2018 год, и посоветовать их владельцам не садиться за руль до завершения ремонта (процедура, известная как «стоп-драй»).

Риск взрыва с разлетанием частей в лицо водителей

Скандал с подушками безопасности с участием японского производителя Takata всколыхнул автомобильный сектор с 2014 года: из-за газа, который не отвечает условиям эксплуатации, что может повлечь за собой взрыв, разбрасывая детали в лицо водителей, пишет The Epoch Times.

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В 2017 году Takata подала заявление о банкротстве после скандала, который запятнал ее репутацию и привел к крупным штрафам.

Во Франции было зафиксировано 29 аварий, в результате которых 11 человек погибли за границей и одна во Франции, согласно данным Министерства транспорта.

В четверг канцелярия также попросила передать все расследования последствий отказов подушек безопасности компании Takata в специализированный межрегиональный суд (Jirs) в Париже, особенно касающиеся непреднамеренного убийства, согласно документу, с которым ознакомилось агентство AFP.

Эта новость была ожидаемой для некоторых адвокатов жертв, призывавших к централизации всех производств в одной прокуратуре ради эффективности.

Кампании по отзыву все еще продолжаются

Volkswagen, Nissan, BMW и Toyota, среди прочих, отозвали миллионы автомобилей, оснащенных этими опасными подушками безопасности, по всему миру, причем кампании по отзыву продолжаются и сегодня.

Компания Citroën со своей стороны в начале 2025 года начала массовое изъятие около 236 900 моделей C3 и DS3 на севере Франции после начальной кампании на юге Европы весной 2024 года. Но эти кампании громоздки и иногда хаотичны, с неохотными производителями и труднодоступными автомобилистами.

По данным Министерства транспорта, во Франции на материковой части страны подушки безопасности еще не заменены в 2,3 миллиона автомобилей. 214 700 автомобилей Mercedes и 154 900 Toyota еще не отремонтированы в континентальной Франции, включая популярные Toyota Yaris (произведенные между 2001 и 2017 годами) и Corolla (2001-2010), а также Mercedes A-Class II, произведенные между 2004 и 2016 годами, а также C-Class II и III (2004-2016)..

В четверг Mercedes-Benz сообщил, что соответствующие клиенты, с которыми уже трижды связывались «по почте», получат новое заказное письмо «в ближайшие несколько дней».

Немецкий бренд подчеркнул, что «53% из 217 877 частных автомобилей во Франции уже заменили подушки безопасности».

Toyota, со своей стороны, предоставила AFP цифру в 70 000 автомобилей, пострадавших во Франции, «несмотря на постоянные кампании по отзыву с 2015 года». «Уровень возврата автомобилей клиентов постепенно снижался в течение последних лет, даже на фоне старения транспортных средств (что увеличивает риск)», — подчеркнули в компании.

Пострадавшим владельцам следует проверить идентификационный номер транспортного средства в регистрационном документе на автомобиль и проверить его на веб-сайтах производителей. Запись к дилеру для замены подушек безопасности бесплатна.

Хотя правительство долгое время хранило молчание по поводу проблемы подушек безопасности, в начале 2025 года оно активизировало свои действия. Теперь он обязывает производителей активизировать поиск автомобилей, все еще оснащенных опасными подушками безопасности, под угрозой финансовых санкций в размере до одного миллиона евро за каждый день задержки, согласно указу, разосланному дилерам 7 апреля.