Японцы на базе популярной модели могут вывести на рынок компактный и одновременно бюджетный кроссовер

Японцы на базе популярной модели могут вывести на рынок компактный и одновременно бюджетный кроссовер

Новый бюджетник появится через 2 года после презентации Suzuki Swift

Руководство компании Suzuki планирует создать новый небольшой кроссовер, в базу которого ляжет компактный хэтчбек Swift следующего поколения.

Об этом сообщило на своем сайте японское издание Best Car Web.

Новый Suzuki Swift должен дебютировать в следующем году, после чего приступят к проектированию кроссовера. Если все пойдет по плану, кроссовер должен появиться уже в 2024 году.

Главное его отличие в ходовой части. Машина получит совсем другие настройки, больший клиренс, а также улучшенную защиту нижней части кузова, чтобы на бездорожье у водителя не было проблем.

Вероятно, в качестве основного агрегата новинка получит 1.4 литровую турбированную четверку, которой будет помогать электрическая надстройка на 48-вольт, тем самым создавая "умеренный гибрид". В паре они смогут выдать 140 лошадиных сил, что достаточно солидно, как для авто такого класса.

autocentre.ua

Еще есть версия, что новинка от Suzuki будет построена на базе Toyota Yaris Cross в рамках договора по обмену технологиями между двумя японскими компаниями. В этом случае автомобиль также станет гибридным, но получит 1.5 литровый атмосферный двигатель на 80 лошадей и электрический привод с аккумуляторами на задней оси.

Недавно британские специалисты назвали самые надежные кроссоверы в возрасте до пяти лет, среди которых есть сразу две модели Suzuki.