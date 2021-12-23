Японцы разработали инновационные батареи, позволяющие не заряжать электромобиль

Благодаря им можно хорошо увеличить запас хода.

Японская компания Toshiba разработала инновационные батареи для электрокаров.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отмечается, что они солнечные и, как следствие, более эффективные.

Инновационные солнечные батареи получили дополнительный пласт на основе оксида меди (Cu2O), что позволило повысить эффективность преобразования энергии до 8,4%. При размещении такого слоя над стандартной кремниевой ячейкой коэффициент полезного действия (КПД) возрастает до рекордных 27,4%.

Испытания показали, что при установке подобных солнечных панелей на крыше и капоте электромобиля его запас можно увеличить на 35 км. Если электрокар используется в городе, этого вполне достаточно, чтобы не заряжать батарею, ведь по статистике автомобилисты в среднем проезжают 15-20 км ежедневно. Разработанный Toshiba прозрачный слой-пленка накладывается прямо поверх классических частей. Фактически это означает повышение эффективности всей сборки без увеличения площади панелей, что на сегодняшний день является главной проблемой применения солнечных батарей на машинах.

Toshiba планирует, что к 2030 году новая технология появится в серии. Тогда же эффективность тандемной ячейки повысится до 30% без значительного увеличения стоимости. Это и должно обеспечить интерес автопроизводителей, которые сегодня мало замотивированы в глубоком исследовании получения энергии с солнца именно из-за ряда технических проблем.

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