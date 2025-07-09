Полиция останавливает авто / © Associated Press

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Многие украинские водители при остановке полицией до сих пор автоматически передают документы патрульному в руки. Но это не только лишнее — но и неправомерно.

Об этом сообщило издание mAuto.

Согласно действующим правилам дорожного движения, водитель должен предъявить, а не передать документы. Это означает: удостоверение и техпаспорт можно держать в руках или показать через окно — полицейский не имеет права их забирать.

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На практике же инспекторы иногда садятся в служебное авто с чужими документами, выписывают штраф и не объясняют ничего водителю. Эксперты отмечают: такое поведение — прямой признак превышения полномочий, если нет соответствующего решения суда.

Что советуют специалисты:

не передавайте документы в руки патрульных;

снимайте разговор на видео;

сохраняйте спокойствие.

В случае нарушений — звоните на 102 или на горячую линию МВД.

Напомним, в Украине хотят отменить бессрочные права и рассказывали, кто должен обновлять документы.

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Ранее мы писали, что Верховный Суд Украины объяснил, какие документы имеют право проверять на блокпостах.