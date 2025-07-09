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Водители массово допускают эту ошибку во время остановки полицией — объяснение юристов
Забирать права и техпаспорт патрульный может только по решению суда. Иначе — это превышение полномочий.
Многие украинские водители при остановке полицией до сих пор автоматически передают документы патрульному в руки. Но это не только лишнее — но и неправомерно.
Об этом сообщило издание mAuto.
Согласно действующим правилам дорожного движения, водитель должен предъявить, а не передать документы. Это означает: удостоверение и техпаспорт можно держать в руках или показать через окно — полицейский не имеет права их забирать.
На практике же инспекторы иногда садятся в служебное авто с чужими документами, выписывают штраф и не объясняют ничего водителю. Эксперты отмечают: такое поведение — прямой признак превышения полномочий, если нет соответствующего решения суда.
Что советуют специалисты:
не передавайте документы в руки патрульных;
снимайте разговор на видео;
сохраняйте спокойствие.
В случае нарушений — звоните на 102 или на горячую линию МВД.
Напомним, в Украине хотят отменить бессрочные права и рассказывали, кто должен обновлять документы.
Ранее мы писали, что Верховный Суд Украины объяснил, какие документы имеют право проверять на блокпостах.