За что могут оштрафовать на перекрестке: водителям напомнили о частых ошибках

Большинство ошибок во время проезда перекрестка связаны с спешкой и невнимательностью / © Pexels

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Правила проезда регулируемого перекрестка для многих водителей составляют определенные сложности, что часто приводит к ошибкам, и как следствие - к неприятным штрафам.

О самых распространенных ошибках рассказывает SUV News.

Чаще ошибки допускают водители, которые слишком спешат и пытаются «проскочить» перекресток в последний момент, когда уже мигает зеленый сигнал или загорелся желтый. Именно в таких ситуациях происходит большинство ДТП на перекрестках.

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На втором месте в перечне самых распространенных нарушений ПДД на перекрестках — игнорирование стоп-линии, когда машина полностью выезжает за линию разметки. Такое расположение транспортного средства мешает проезду больших машин, которым требуется дополнительный радиус для поворота, что создает риск столкновения.

Также водителей могут оштрафовать за пересечение сплошной линии разметки между попутными полосами, предназначенной для предотвращения изменения полосы движения в момент перед перекрестком.

Издание отмечает, что за рулем вообще опасны спешка и невнимательность, которые приводят к необдуманным решениям и нарушениям правил дорожного движения.

Напомним, многие водители путаются на перекрестках с дополнительными секциями светофора. Самая распространенная ошибка — уверенность, что обычный зеленый сигнал позволяет не только ехать вперед, но и поворачивать.