За что таксисты ненавидят пассажиров: 9 вещей, которые не стоит делать в авто

Недоразумения между пассажирами и водителями такси возникают постоянно. В то время как пассажиров раздражают назойливые разговоры, водителей могут вывести из себя, казалось бы, незначительные вещи. Мы собрали самые распространенные жалобы таксистов, за которые пассажир рискует получить низкий рейтинг.

Об этом пишет «Автопилот».

Что раздражает водителей больше всего?

1. Низкий рейтинг пассажира. Рейтинг ниже 4.5 — это настоящий «красный флажок». Водители видят его сразу и понимают, что раньше пассажир «грешил», а значит, он заранее готовится к проблемам. Поэтому многие просто отказываются от таких заказов.

2. Долгое ожидание. Водитель прибыл на место, но пассажира нет. Каждая минута — это нервы, риск штрафа за остановку в неположенном месте и потеря времени. Нажимать кнопку «Уже выхожу» следует только тогда, когда вы действительно стоите у подъезда.

3. Неправильно указано место подачи. Всегда проверяйте адрес на карте и указывайте номер подъезда. Просьба проехать лишний километр из-за невнимательности пассажира гарантированно испортит настроение водителю.

4. Путешествие по большой компании. Обычная машина рассчитана на четырех пассажиров. Попытка сесть впятером — это неуважение. Это опасно, чревато штрафом для водителя, создает дискомфорт в салоне и портит поездку.

5. Игнорирование ремня безопасности. Отказ пристегнуться является нарушением ПДД, что создает риск штрафа для водителя, ведь он несет ответственность за пассажиров.

6. Просьба остановиться «на минутку». Просьба забежать в магазин за продуктами — это уж слишком. Все дополнительные остановки следует предварительно согласовывать и вносить в маршрут через приложение.

7. Поездка с животным без уведомления. У водителя может быть аллергия на шерсть, а животное может испачкать салон. Всегда предупреждайте о своем любимце, выбирая соответствующую опцию в приложении. Это является базовым уважением к чужому рабочему пространству.

8. Поездка за город в час пик. Для пассажира — начало выходных, для водителя — проблема. Он доставит вас, но обратно будет возвращаться пустым. Это потеря времени и денег, сильно бьющая по его заработку.

9. Отсутствие простой вежливости. Водитель — это не робот, а человек. Ему приятно, когда с ним здороваются и прощаются, когда аккуратно закрывают дверь. Простая вежливость и уважение к чужому труду творят чудеса.

Напомним, осень традиционно создает дополнительные трудности для водителей: дождь, туман и короткий световой день могут вызвать напряжение даже у опытных автомобилистов.

Эксперт Шейх советует одолевать тревогу постепенными поездками в хорошо знакомых районах. Подобный совет дает и киевский автоинструктор Иван К., имеющий 15 лет опыта. Он отмечает, что регулярные короткие выезды в дождливую погоду или в темное время суток позволяют «избавиться от страха шаг за шагом».

Еще один эффективный метод — техника глубокого дыхания. Специалисты рекомендуют сделать несколько медленных вдохов и расслабить плечи: это помогает снизить пульс и убрать навязчивые мысли, мешающие сосредоточиться.

«Когда человек начинает контролировать свое тело, ощущение паники исчезает», — объясняет Шейх.

Психологи подчеркивают: страхи за рулем имеют, прежде всего, эмоциональную подоплеку. Если их игнорировать, они будут только расти. Постепенное возвращение к дороге и простые упражнения помогают восстановить уверенность и спокойствие.