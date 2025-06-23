За это могут лишить прав: что нельзя делать водителям в Украине

Автомобиль / © Pexels

Реклама

В Украине вступили в силу существенные изменения в законодательство о наказании водителей, управляющих транспортными средствами без водительского удостоверения или без соответствующей категории. Теперь нарушителям придется заплатить значительно больше, а в случае повторного нарушения — потерять право управления на несколько лет.

Об этом пишет " Автотема».

еще недавно штраф за такое нарушение составлял всего 425 гривен. Но после принятия Закона №1231-IX ситуация коренным образом изменилась.

Реклама

Теперь за первое нарушение предусмотрен штраф в 3400 гривен — это восемь раз больше предыдущей суммы. Однако наиболее ощутимые санкции ожидают водителей, которые совершат такое правонарушение повторно в течение одного года.

Согласно новой части пятой статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за повторное управление без удостоверения предусмотрен штраф в 40 800 гривен и лишение права управления сроком от 5 до 7 лет.

В то же время, эксперты обращают внимание на важную деталь: если водитель обжалует постановление о первом штрафе (3400 грн) в определенный законом 10-дневный срок, его действие автоматически приостанавливается до окончательного судебного решения. В таком случае последующее задержание не может считаться повторным нарушением.

Однако, если первое постановление не обжаловано, а водитель снова попадает в поле зрения полиции без документов, он сразу подпадает под действие максимально строгих санкций.

Реклама

Целью нововведений, по словам законодателей, является повышение уровня безопасности на дорогах и уменьшение количества нарушителей, которые игнорируют требования получения соответствующего водительского удостоверения.

Напомним, после громкого инцидента с дрифтом в центре Киева во время Дня траура 18 июня, посвященного жертвам российского ракетного удара, украинские власти усиливают контроль за водителями, нарушающими общественный порядок на дорогах.

Согласно проекту, за управление автомобилем с громким выхлопом в населенном пункте во время войны предусматривается штраф в размере 17 000 гривен. В случае повторного нарушения в течение года сумма возрастает до 34 000 гривен, а также возможно временное лишение водительских прав сроком до шести месяцев.