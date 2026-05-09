За какие нарушения могут забрать права: новые правила для водителей в Украине

Украинские законодатели снова вернулись к идее ввести систему штрафных баллов на дорогах. В парламенте уже лежит законопроект №14133, который должен кардинально изменить подход к нарушителям: теперь государство будет наказывать не только гривной за разовый проступок, но и будет отслеживать систематическое опасное поведение за рулем.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в интервью «Главреду» объяснил логику нововведений и рассказал, как эта система будет работать на практике.

Как будут начислять баллы и какой лимит у водителей

По новому законопроекту, каждое нарушение ПДД будет иметь свой «вес» — от 1 до 5 баллов в зависимости от уровня опасности. За мелкие проступки водитель получит 1 балл, а за серьезные (например, создание аварийной ситуации или значительное превышение скорости) сразу 5. Критическая граница составляет 15 баллов в год , а для новичков со стажем до одного года — всего 10 баллов.

Если водитель исчерпывает этот годовой лимит, его удостоверение временно останавливается. Это не означает окончательного лишения прав, но нарушителю придется снова идти в автошколу, проходить обучение и заново сдавать экзамены. При этом баллы будут начисляться только за нарушения, которые фиксируют непосредственно патрульные. Камеры автофиксации пока исключили из системы , ведь они штрафуют владельца авто, а не человека, который фактически сидел за рулем в момент нарушения.

Никаких взяток: как обеспечат прозрачность системы

Многие водители беспокоятся, не станут ли эти баллы дополнительным инструментом для коррупции на дорогах. Алексей Белошицкий уверяет, что договориться с инспектором «на месте» не получится. Процесс будет максимально автоматизирован: полицейский выносит постановление, и баллы автоматически подтягиваются в Реестр административных правонарушений. Более того, эта информация будет мгновенно отображаться в приложении «Действие».

Также полиция не считает начисление баллов двойным наказанием. Денежный штраф – это мгновенная реакция на нарушение здесь и сейчас, а баллы – это показатель надежности водителя в перспективе. Понимание того, что после нескольких серьезных нарушений придется снова пересдавать на права, должно стать лучшим сдерживающим фактором для любителей погонять.

Кроме системы штрафных баллов украинских водителей ожидает масштабное обновление дорожного законодательства по стандартам Евросоюза, которое кардинально изменит правила получения прав и их категории . Согласно новому законопроекту №15200, в Украине появятся новые классификации транспорта, в частности, категория AM для легких мопедов и А2 для мотоциклов средней мощности.

Наибольшее новшество касается возрастных ограничений, ведь теперь доступ к рулю станет постепенным и будет зависеть от опыта. Подростки смогут легально ездить на скутерах уже с 15 лет, а сесть за руль легковушки разрешат с 17-ти, но исключительно под пристальным наблюдением опытного водителя. Право управлять мощными мотоциклами или пассажирскими автобусами можно будет получить только с 20-24 лет.

Также существенно изменится подход к лишению удостоверений и административная процедура взаимодействия граждан с сервисными центрами МВД . Если новичок, получивший свои первые права на два года, потеряет их из-за серьезного нарушения ПДД, ему придется проходить весь путь сначала. В то же время, любые отказы государственных органов в предоставлении услуг или регистрации авто теперь должны быть четко обоснованы юридически, что значительно упростит процедуру их обжалования для обычных водителей.

Еще одним приятным бонусом для автомобилистов станет окончательное приравнивание электронных документов к бумажным. Водительские права и техпаспорт в приложении «Действие» будут иметь полную юридическую силу, так что носить с собой пластиковые карты больше не придется. Это важный шаг к полноценной цифровой системе, которая лишит водителей излишней бюрократии и интегрирует украинские сервисы в европейское пространство.

