За какие номерные знаки на авто могут забрать права

В Украине за нарушение правил использования номерных знаков могут налагаться серьезные штрафы.

Номерные знаки являются ключевым элементом идентификации автомобилей в Украине. Они позволяют определить транспортное средство и его владельца, поэтому закон строго регулирует их использование.

Об этом сообщило издание SUV News.

Водителям, управляющим автомобилем без номерных знаков или с несоответствующей регистрацией, грозит штраф в размере 850 гривен. Если номера загрязнены, не подсвечиваются ночью или не читаются с расстояния 20 метров, штраф может составить 1190 гривен.

Еще большие штрафы предусмотрены за незаконное использование номерных знаков, принадлежащих экстренным службам, государственным органам, а также дипведомствам и международным организациям. Такое нарушение может обернуться штрафом в 2550 гривен, а при повторном нарушении сумма штрафа увеличивается до 5100 гривен и дополнительно налагается временное лишение прав.

Напомним, в Украине водителей запрещено благодарить "аварийку".

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