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За какой дорожный знак можно получить штраф более чем 20 000 гривен: что нужно знать водителям
Украинским водителям также следует быть внимательными к этим знакам.
На дорогах Норвегии все чаще появляется необычный дорожный знак: белый автомобиль, цифра с плюсом и синий фон. Такой символ вводит в заблуждение многих водителей — ведь, несмотря на цвет, он не несет информационного характера, а ограничительным.
Об этом пишет Interia .
Речь идет о так называемой полосе совместного передвижения. Если на знаке изображена, например, цифра «2+», это означает, что по такой полосе могут двигаться только те авто, в которых находятся по меньшей мере два человека — включая водителя.
Нарушение этого правила влечет значительный штраф: в Норвегии он составляет 5500 крон, или примерно 22000 гривен.
Исключения производятся только для автобусов, такси и электромобилей. Все остальные водители должны иметь в автомобиле хотя бы одного пассажира — иначе их зафиксирует камера с искусственным интеллектом.
В Норвегии систему контроля осуществляют высокотехнологичные видеокамеры, автоматически считающие количество людей в салоне и направляющих штраф в случае нарушения. Такие ограничения направлены на уменьшение количества пробок и выбросов CO₂ в городах.
Украинским водителям, путешествующим по Европе, следует внимательно следить за дорожными знаками. Наличие иностранных номеров не освобождает от ответственности — нарушение фиксируется автоматически, а штрафы посылаются через международную систему.
Напомним, Европейский Союз утвердил обновленные правила относительно срока действия водительских прав, медицинских осмотров и особых требований для водителей старше 70 лет.