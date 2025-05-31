За крики и ругань за рулем грозит штраф и арест: что нужно знать

Водитель / © Pexels

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В Украине автомобилистычасто ведут себя за рулем слишком эмоционально, особенно когда встречаются с грубыми нарушениями правил дорожного движения со стороны других водителей. Ответом на такое поведение обычно являются громкие крики или ругань, которые давно стали нормой на наших дорогах. Однако во многих западных странах такие проявления агрессии строго наказываются.

По об этом пишет SUV News.

В американском городке Роквилл, штат Мэриленд, приняли постановление, которое запрещает водителям громко кричать или употреблять брань даже внутри собственного автомобиля, если это слышат прохожие. Нарушение этих правил грозит штрафом в 100 долларов (примерно 4200 гривен) или даже арестом до 90 суток в случае особо агрессивного поведения. Местная полиция получила полномочия на задержание таких нарушителей.

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В Украине подобные инициативы вызывают противоречивые реакции, поскольку большинство водителей считают салон автомобиля личным пространством, где они могут выражать эмоции без ограничений, если это не вредит безопасности других участников движения.

Однако инициатива Роквилла имеет целью снизить уровень шума и агрессии в городе, что положительно повлияет на качество жизни граждан, обеспечивая более спокойную и комфортную городскую среду. Такой подход демонстрирует, что борьба с агрессией за рулем может быть частью комплексной стратегии поддержки общественного порядка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине с 27 мая начали действовать обновленные правила для водителей