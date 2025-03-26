За нарушение ПДД будут введены жесткие штрафы

Евросоюз планирует ввести новые правила по лишению водительских прав. В случае серьезного нарушения водитель потеряет право управления транспортом во всех странах ЕС, а не только в той, где было совершено правонарушение.

Об этом пишет DW.

К нарушениям, за которые водители могут потерять право управлять транспортом на территории всего ЕС, относятся серьезные правонарушения, такие как управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, совершение ДТП со смертельным исходом или значительное превышение скорости.

Изменения в законодательстве были согласованы экспертами Европейского парламента и правительствами стран-членов ЕС, и ожидается, что они вступят в силу после принятия формальных решений. Этот вопрос уже обсуждался в Европарламенте в феврале прошлого года, после чего начался процесс согласования парламента и правительств европейских государств.

Сейчас временный запрет на вождение действует только на территории той страны, где водитель совершил нарушение. После внесения изменений этот запрет будет распространяться на все страны ЕС. Ответственность за исполнение будет оставаться в компетенции страны, где водитель получил свои права. Новые правила будут касаться водителей, лишенных права на управление транспортом на срок более трех месяцев.

В Германии это наказание применяется, например, за превышение скорости более чем на 61 км/ч в пределах населенного пункта или более 70 км/ч вне его, а также за злостное нарушение правил на автобанах. Кроме того, водители, у которых выявлен уровень алкоголя в крови более 0,5 промилле, или те, кто пересекает железнодорожные пути на красный сигнал светофора, тоже могут получить запрет на вождение. Общегерманский автомобильный клуб (ADAC) приветствовал такие изменения, заявив, что они будут способствовать улучшению безопасности на дорогах.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине возникли новые дискуссии по поводу возможной мобилизации транспорта для поддержки армии во время войны.

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