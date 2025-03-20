За "незаконную" настройку GPS-навигатора можно потерять права и авто

В Украине это привычная практика, а во Франции – серьезное нарушение. Водителям грозит штраф, лишение прав и конфискация авто из-за GPS.

Водителей могут лишить прав или конфисковать авто во Франции, где закон запрещает использовать радар-детекторы и GPS-навигаторы с геолокациями камер автофиксации нарушений.

Об этом сообщает SUV News.

В Украине много водителей самостоятельно настраивают GPS-навигаторы, обозначая камеры контроля скорости и потенциально опасные участки дорог. Это обычная практика, которая помогает избежать штрафов и повышает безопасность на дорогах. Однако во Франции все по-другому.

У Франции один из самых строгих законов об использовании электронных устройств в транспорте. Запрещено не только использовать, но и перевозить в автомобиле радар-детектор. Но еще неожиданнее – под запрет попадают и GPS-навигаторы, если в них указаны локации камер автофиксации нарушений.

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Если полиция обнаружит у водителя устройство с такими настройками, ему грозит штраф в размере до 1500 евро (около 68 тыс. грн). В более тяжелых случаях могут лишить водительских прав или даже конфисковать автомобиль.

Напомним, в Польше ввели штрафы для водителей, неправильно использующих навигационные устройства во время движения.