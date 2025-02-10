За остановку на дороге без уважительной причины могут оштрафовать на 3000 гривен: подробности

В Украине водители часто считают, что вынужденная остановка из-за отсутствия горючего может оправдать нарушение правил. Однако в одной из стран ЕС такие ситуации не только не освобождают от ответственности, но и наказываются штрафом.

Об этом пишет издание Автотема.

В Германии водители обязаны перед поездкой проверять исправность авто и достаточное количество горючего для маршрута. Это особенно важно на автобанах, где нет ограничений скорости, а остановка вне специальных мест может быть опасной.

Водителя, остановившегося на трассе из-за опустевшего бака, могут оштрафовать за халатность. Размер штрафа составляет 70 евро (около 3000 гривен по актуальному курсу). От штрафа могут освободить, если топливо утекло из-за непредсказуемой технической неисправности. Однако водителю придется это доказать.

Напомним, ранее мы писали о том, что водителям грозят штрафы до 600 тысяч гривен. Больше об этом читайте в новости.

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