За привычку "моргать" фарами можно потерять права: что нужно знать украинским водителям

В некоторых странах за "моргание" фарами можно получить значительный штраф или потерять водительское удостоверение.

Предупреждать других водителей о полиции или опасности на дороге с помощью "моргания" фарами – распространенная практика среди украинских автомобилистов. В Украине за такое действие штрафы не предусмотрены, но за границей ситуация совсем другая.

Об этом сообщает портал "Твоя машина".

Одной из стран, где такая практика может обернуться наказанием, является Польша. Украинских водителей там штрафуют за использование фар в качестве упреждающего сигнала о наличии полицейских патрулей. За это предусмотрен штраф в 200 злотых (около 2 000 гривен) и 4 штрафных балла.

Следует учитывать, что если у водителя есть идентификационный номер PESEL, штрафные баллы накапливаются. При достижении 24 баллов нарушитель теряет водительские права. Таким образом, невинный жест может привести к серьезным последствиям для тех, кто часто путешествует по Польше.

Напомним, что многие украинские водители считают, что могут лишиться водительских прав только за серьезные нарушения, как превышение скорости или ДТП. Тем не менее, есть и другие причины, по которым можно остаться без водительского удостоверения.