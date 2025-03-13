За рулем не есть и не целоваться: 10 странных правил для водителей

В Македонии пьяный пассажир не имеет права сидеть рядом с водителем.

Правила дорожного движения в основном унифицированы, созданы для безопасности водителей, их пассажиров и пешеходов. Однако в некоторых странах есть неожиданные нюансы.

Издание "Автопилот" опубликовало 10 самых удивительных правил для водителей в разных странах мира.

С 2021 года во Франции действует закон, запрещающий фотографировать правоохранителей и их транспортные средства. Нарушителя могут оштрафовать и даже арестовать.

В Финляндии водитель такси, желающий включать музыку для пассажиров, обязан платить годовой сбор в размере 22 евро.

В Македонии пьяный пассажир не имеет права сидеть рядом с водителем. Это правило введено для уменьшения риска отвлечения водителя от дороги.

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На Кипре водителям строго-настрого запрещено употреблять пищу или напитки за рулем, закон требует, чтобы обе руки всегда были на руле. За нарушение предусмотрен штраф в 50 кипрских фунтов (около 90 долларов США).

В Германии водитель имеет право находиться за рулем в любом виде, даже полностью обнаженным, поскольку автомобиль считается частным пространством. Однако обувь обязательна — это предотвращает потерю контроля над педалями.

В небольшом городке Эболи в провинции Салерно (Италия) действует закон, запрещающий водителям целоваться за рулем. Штраф за такое нарушение – от 50 до 500 евро.

В Дании водители перед началом движения обязаны проверять, не спрятался ли кто-нибудь под их автомобилем. Это правило направлено на предотвращение несчастных случаев.

В Швейцарии воскресенье считается обязательным днем отдыха. Здесь запрещены любые громкие работы, включая мойку автомобиля.

На Филиппинах введена система для ограничения количества транспорта на улицах по последней цифре номерного знака. К примеру, если номер заканчивается на 1 или 2, автомобиль не может выезжать на дороги в понедельник.

В Японии водитель автомобиля, который проехал через лужу и обрызгал пешехода, может быть оштрафован на 65 долларов США.

Напомним, в Украине новые правила дорожного движения предусматривают ограничение на остановку автомобилей на автомагистралях. Водителям разрешено останавливаться только в специально определенных местах, отмеченных дорожными знаками стоянки или отдыха.

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