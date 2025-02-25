За телефон в руке – безумный штраф: как водителям не попасть в ловушку

Полиция особенно внимательно следит за теми, кто не использует специальные крепления для телефонов.

В Польше вступают в силу новые правила дорожной безопасности, предусматривающие штраф в 500 злотых и 12 штрафных баллов для водителей, неправильно использующих навигационные устройства во время движения.

Об этом пишет INKORR.

Польская полиция усиливает контроль за водителями, которые держат телефон в руке вместо того, чтобы пользоваться специальными креплениями.

“Использование смартфона при управлении значительно повышает риск ДТП. Именно поэтому мы уделяем этому вопросу особое внимание», – заявили польские правоохранители.

Полицейские могут наложить штраф во время стандартной проверки, если заметят, что водитель держит телефон с включенным навигатором в руке.

Специалисты по безопасности дорожного движения советуют устанавливать смартфоны в специальные держатели в левой нижней части лобового стекла. Это обеспечит оптимальную видимость экрана без ограничения обзора дороги.

Также эксперты отмечают, что устройство не должно закрывать доступ к критически важным элементам автомобиля, включая подушки безопасности.

Напомним, в автосервисе рассказали, что стоит знать, чтобы продлить жизнь двигателю автомобиля.

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