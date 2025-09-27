Трещина на лобовом стекле: можно ли ездить и какой штраф грозит

Авто с трещиной на лобовом стекле / © iStock

Многие водители в Украине сталкиваются с проблемой трещин на лобовом стекле. Причины могут быть разными: от камня, отлетевшего из-под колес другого авто, до града или осколков во время обстрелов. Казалось бы, это мелочь, однако иногда из-за нее можно получить штраф от полиции.

Об этом пишет Автотема.

Правоохранители часто ссылаются на ДСТУ 3649:2010, где указано, что эксплуатация автомобиля с повреждением в зоне действия дворников запрещена. Именно на этот пункт они ориентируются, оформляя протоколы по части 1 статьи 121 КУоАП. Штраф за первое нарушение составляет 340 гривен, а повторное нарушение может обернуться суммой до 1 700 гривен и даже временным лишением водительских прав на срок до шести месяцев.

В то же время, пункт 31.3 Правил дорожного движения прямо не запрещает движение автомобиля с трещиной на стекле. Это означает, что сама по себе трещина не является основанием для административного наказания. Юристы отмечают: за наличие повреждения без дополнительных обстоятельств водителя привлечь к ответственности не могут.

Так можно ли ездить с трещиной на лобовом стекле? Формально — да. Но на практике все сложнее. Даже если штраф неправомерен, его обжалование займет время и нервы. Особенно опасно, если трещина находится в поле зрения водителя — она уменьшает обзор и повышает риск ДТП.

Поэтому эксперты советуют не откладывать ремонт. Своевременное устранение повреждения повышает безопасность на дороге и уменьшает вероятность конфликтов с полицией. Кроме того, это дает спокойствие и уверенность при управлении автомобилем.

