За управление без прав грозит штраф, но есть исключения: когда полиция может простить нарушение

Иногда вождение без удостоверения, хоть и считается формально нарушением, все же не наказывается штрафом.

В Украине управление авто без водительского удостоверения обычно карается штрафом в размере 3400 грн., а за повторное нарушение водитель должен уплатить уже до 40 800 грн. Если он просто забыл права, ему все равно грозит штраф 425 грн. Однако закон предусматривает некоторые исключения.

Об этом пишет expert.in.ua.

Кто и когда может легально ездить без удостоверения

Учащиеся автошкол, имеющих практические занятия

"В таких случаях за рулем может находиться человек без прав, но исключительно в присутствии инструктора, способного в любой момент взять управление на себя. Автомобиль при этом должен быть помечен специальным знаком "Н" ("Учебный"), и у полиции нет оснований штрафовать за это нарушение", — говорится в материале.

Профессиональные автогонщики

На специально оборудованных трассах таким водителям разрешается ездить без удостоверения, хотя обычно у них есть соответствующие документы. Впрочем, такое право не распространяется на общественные дороги, где гонщики будут штрафоваться на общих основаниях.

Также избежать штрафа за управление автомобилем без прав позволяют экстренные ситуации, например, водитель везет раненого человека в больницу или пытается избежать чрезвычайного происшествия. В таких случаях закон может расценить нарушения как вынужденные действия по предотвращению более серьезных последствий.

Напомним, водителям без всесезонной резины следует заменить зимние шины на летние, чтобы избежать штрафа. Об этом говорится в материале ТСН.ua.