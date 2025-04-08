За видео или фото с места ДТП могут посадить в тюрьму — подробности

Оформление ДТП

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В случае, когда свидетели ДТП не оказывают помощи пострадавшим, а берутся снимать видео или делать фото участников аварии, им грозит значительный штраф или даже лишение свободы.

Об этом пишет Автотема.

В Польше фото- или видеосъемка людей, пострадавших в авариях, карается штрафом до 4000 злотых или лишением свободы сроком до двух лет. Важно: наказание возможно даже тогда, когда кадры не были обнародованы, а просто пересланы кому-либо. Запрещено также фотографировать тела погибших.

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Иногда свидетели ДТП мешают экстренным службам попасть на место аварии. За действия, усложняющие доступ помощи, можно быть обвиненным в неоказании помощи. Это карается штрафом или лишением свободы сроком до одного года. Единственное исключение — когда оказание помощи может угрожать жизни того, кто помогает.

В Польше за отказ помочь человеку, который может погибнуть или получить тяжелое повреждение, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет (статья 162 Уголовного кодекса). Свидетели ДТП не обязаны выполнять действия, выходящие за пределы их возможностей, но они обязаны вызывать помощь и не мешать работе спасателей.

Напомним, ранее мы писали о том, что Верховная Рада Украины приняла новый запрет для водителей, и рассказывали, где теперь нельзя ездить.