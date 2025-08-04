За видео с места ДТП грозит безумный штраф: где так наказывают водителей

Место ДТП / © Getty Images

Реклама

То, что в Украине давно стало привычной практикой — снимать на видео ДТП и выкладывать кадры в соцсети — во многих странах ЕС, в частности, в Польше, может иметь серьезные юридические последствия.

Об этом пишет издание «Экономические новости».

Учитывая большое количество украинских граждан, проживающих или путешествующих Польшей, очень важно знать местные законы, регулирующие подобное поведение.

Реклама

В Польше фото- и видеосъемка аварий, особенно если в кадре присутствуют пострадавшие, регулируется строго. Даже если отснятые материалы не публикуются, сам факт фиксации события может стать основанием для привлечения к ответственности. Штраф за нарушение может достигать 4000 злотых (около 46 тыс. грн), а в некоторых случаях — завершиться заключением на срок до двух лет.

Особенно жестко наказывается съемка пострадавших в момент происшествия. Это считается грубым вмешательством в частную жизнь и нарушением достоинства личности в момент ее наибольшей уязвимости.

Кроме того, польское законодательство прямо обязывает оказывать помощь пострадавшим. Речь идет не только о физической помощи, но и об обязанности вызывать спасателей или полицию. Игнорирование этого может быть расценено как уголовное правонарушение в соответствии со статьей 162 УК Польши с наказанием до трех лет заключения.

Эти правила демонстрируют глубокую разницу в подходах: если в Украине фиксация ДТП часто воспринимается как способ «разоблачить правду», то в Польше приоритетом является защита личной жизни пострадавших и предоставление им немедленной помощи.

Реклама

При аварии правильным решением будет связаться со службами экстренной помощи, а не документировать трагедию. Уважение человеческого достоинства и соблюдение местных законов должно преобладать.

К слову, если в Украине жест благодарности или прощения рукой на дороге является нормой, то в Великобритании такая привычка может стоить водителю до 200 фунтов стерлингов штрафа (более 11 тыс. грн), поскольку правила требуют держать руки на руле.