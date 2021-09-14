Забросали машину мусором: в Киеве наказали автовладельца за неудачную парковку (видео)

Местные жители отомстили водителю, который постоянно преграждал проезд мусоровозу.

В Киеве автомобиль забросали мусором за неправильную парковку.

Происшествие произошло в Печерском районе столицы возле Киевского университета культуры.

Об этом сообщил паблик "Великий Київ" и обнародовал видео.

Местные жители отомстили водителю, который постоянно преграждал проезд мусоровозу.

"Любишь парковаться где попало, люби и такие "сюрпризы" получать", — говорится в подписи под видео.

Напомним, похожая история произошла в микрорайоне Академгородок. Мужчина припарковал свой Opel прямо на газоне под подъездом. Возмущенные жители высыпали мусор на машину, чтобы проучить водителя.

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