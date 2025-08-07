Забудьте эти слова: как одна ошибка в протоколе ПДД может обернуться огромным штрафом

Патрульная полиция / © autotheme.info

Реклама

Иногда так бывает, что водителя обвиняют в нарушении без должного основания — инспектор поспешил, не разобрался, перепутал. Но подпись в документе все равно ставить придется. И именно здесь водители чаще всего совершают роковые ошибки.

Адвокат Иван из Черновцов, который более 12 лет защищает водительские права в судах, в комментарии для издания «Твоя МАШИНА» дал ряд советов, как избежать таких ошибок.

«Грубые высказывания или оскорбления в протоколе не работают. Их читает судья, а не сам инспектор. И в лучшем случае они просто проигнорируются. В худшем вас еще и оштрафуют за мелкое хулиганство, предостерегает адвокат. — Еще хуже — повредить или порвать документ. В теории может показаться, что это протест. На практике — это прямой путь к новому делу, уже уголовному».

Реклама

Юрист отметил, что тоже не стоит писать лишнее. Если какая-либо информация не касается ситуации, не тратьте на нее место и нервы. Суду она ни при чем.

По словам адвоката, есть четыре вещи, которые вписать обязательно:

Во-первых, своя подпись. Отказ ничего не меняет, протокол все равно считается действующим.

Во-вторых, четко укажите: согласны ли вы с описанным или нет. Если молчите здесь, потом в суде будет сложно объяснить, почему не возражали.

Третье — свидетели. Если кто-нибудь видел событие — напишите их контакты. И добавьте доказательства, если есть (видео с регистратора, фото, показы).

И четвертое — причины. Например, ехали на «красное», потому что увозили человека с инсультом. В таких ситуациях закон разрешает нарушение — но это нужно зафиксировать.

«Ваши записи в протоколе могут стать главным козырем в суде. Не превращайте их в проявление эмоций. Это не соцсети, а документ», — резюмировал он.

Ранее ТСН.ua писал о том, почему полиция может остановить автомобиль даже без нарушения ПДД. В Украине четко определены основания для остановки автомобиля. Но на практике это может произойти, если автомобиль кажется патрульным подозрительным.