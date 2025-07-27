Водительское удостоверение

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В центре Киева в выходные патрульная полиция остановила водителя Игоря за нарушение дорожной разметки. Казалось бы, типичный случай. Но когда правоохранители попросили документы, выяснилось, что водительское удостоверение осталось дома в куртке. В Действии документы не открывались — интернет завис. Игорь получил штраф.

Как пояснил изданию « Твоя МАШИНА » адвокат Валерий, уже 12 лет работающий с такими делами, полиция действует согласно статье 126 КУоАП. Штраф — 425 гривен. И никаких «но»: документы должны быть при себе или доступны в приложении.

На первый взгляд у «Дія» есть все — права, техпаспорт, страховка. Но работает это только при стабильном интернете и бесперебойной работе приложения. Иначе – штраф, как в «каменном веке».

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«Был случай, когда документы просто исчезли из „Дія“ после обновления. Водитель ничем не смог это доказать. Если интернета нет – шансов нет тоже», – объясняет адвокат.

В соцсетях водители делятся подобными историями – «Дія» зависает, документы не открываются, а патрульные не принимают объяснений. И хотя технологии упрощают жизнь, здравый смысл еще никто не отменял. Без физических документов риск получить штраф растет.

Юристы советуют не полагаться исключительно на смартфон. Ведь, как показывает практика, мобильный может разрядиться, интернет исчезнуть, а штраф останется.

Напомним, уплатить штраф за нарушение ПДД кажется простым делом, но на самом деле это процесс, где каждая мелочь имеет значение . Малейшая ошибка – и у водителя могут возникнуть серьезные проблемы: от удвоения суммы до ограничения на выезд за границу.

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Например, банковская комиссия не входит в сумму штрафа, поэтому платеж может быть зачислен не в полном объеме. А если в назначении платежа не указать фамилию, имя, отчество и номер постановления — система вообще не засчитает уплату, и штраф останется в силе.

Также важно учитывать, что 50% скидка действует только для автоматических нарушений, зафиксированных камерами. Если штраф выписан на месте, например с помощью TruCAM, платить придется полную сумму. А вот частичная или просроченная оплата автоматически передает дело в исполнительную службу.