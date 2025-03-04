Забытое сокровище: в заброшенном доме обнаружили уникальную коллекцию (фото)

Невероятный заброшенный дом, замерший во времени, обнаружили в США. А в его гараже – редкие американские автомобили в отличном состоянии.

Об этом идет речь в видео на Youtube-канале RangerRickTV.

"Пожилая пара когда-то называла это место домом, доживая здесь свои последние годы. Их дети выросли и разъехались, а после смерти бабушки и дедушки дом остался нетронутым годами. Но то, что остается внутри, просто поражает", – говорится в сюжете.

Невероятный заброшенный дом, словно замерший во времени Фото: скрин видео RangerRickTV

Раритетные автомобили, которые стоят целое состояние, стоят и пылятся, как в декорации к Хэллоуину.

"Автомобили все еще ждут своей следующей жуткой ночью, а редкие предметы коллекционирования лежат нерушимо, словно застыли во времени. Каждая комната хранит частицу их истории, раскрывая проблески жизни, когда-то наполненной воспоминаниями, любовью и историей", – рассказывают авторы видео.

В винтажной коллекции собраны три легендарных американских автомобиля Фото: скрин видео RangerRickTV

Мечта коллекционеров-миллионеров

В винтажной коллекции собраны три легендарных американских автомобиля:

роскошное купе Cadillac Series 62 в 1946 или 1947 году. Всего изготовлено около 10 000 этих 150-сильных авто и сейчас они стоят от 50 до 100 тыс. долларов;

кабриолет Ford Thunderbird в 1959 году. Большой 5,2-метровый автомобиль оснащен 5,8-литровым V8 мощностью 300 к.с. с.;

купе Chevrolet Chevelle 1969 года, под капотом которого установлен большой 7,4-литровый двигатель на 450 сил от более поздней модели 1970 года. Удалось установить, что спортивный автомобиль приобрели более 10 лет назад.

Напомним, в Украине также заметили легендарное американское авто 1970-х годов.

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