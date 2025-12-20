- Дата публикации
Зачем на лобовом стекле черные точки: скрытая функция, о которой мало кто знает
Черные точки по краям лобового стекла есть почти в каждом автомобиле, но большинство водителей не знают, зачем они нужны. На самом деле эти элементы выполняют сразу несколько важных функций.
Многие водители лишь недавно обратили внимание на, казалось бы, мелкую деталь автомобилей — черные точки по краям лобового стекла. Хотя они есть почти в каждой машине, их истинное предназначение долгое время оставалось незамеченным.
Об этом сообщило издание Express.
Речь идет о так называемых «фритах» — черных точках или сплошной темной полосе вдоль края лобового стекла. Они расположены рядом с эмалированной планкой и выполняют сразу несколько важных функций, которые напрямую влияют на безопасность и комфорт вождения.
Прежде всего фриты защищают уретановый клей, с помощью которого стекло крепится к кузову. Черная эмаль блокирует ультрафиолетовые лучи, которые со временем могут повреждать герметик, вызывать его разрушение и даже появление трещин.
Кроме того, черные точки помогают контролировать температуру стекла. Специалисты объясняют, что точечная матрица равномерно распределяет тепло. Это уменьшает так называемое «линзирование» — оптическое искажение, когда из-за неравномерного нагрева прямые линии кажутся искривленными.
Особенно заметной эта функция становится в холодную или жаркую погоду. Именно поэтому в современных автомобилях фриты часто наносят и в зоне за зеркалом заднего вида — чтобы дополнительно блокировать солнечный свет между солнцезащитными козырьками.
Кроме практической пользы, черные точки выполняют и эстетическую роль. Постепенный переход от сплошной темной полосы к прозрачному стеклу делает дизайн более аккуратным и менее резким для глаза.
