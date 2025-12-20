Зачем на лобовом стекле черные точки: скрытая функция, о которой мало кто знает

Лобовое стекло / © Фото из открытых источников

Реклама

Многие водители лишь недавно обратили внимание на, казалось бы, мелкую деталь автомобилей — черные точки по краям лобового стекла. Хотя они есть почти в каждой машине, их истинное предназначение долгое время оставалось незамеченным.

Об этом сообщило издание Express.

Речь идет о так называемых «фритах» — черных точках или сплошной темной полосе вдоль края лобового стекла. Они расположены рядом с эмалированной планкой и выполняют сразу несколько важных функций, которые напрямую влияют на безопасность и комфорт вождения.

Реклама

Прежде всего фриты защищают уретановый клей, с помощью которого стекло крепится к кузову. Черная эмаль блокирует ультрафиолетовые лучи, которые со временем могут повреждать герметик, вызывать его разрушение и даже появление трещин.

Кроме того, черные точки помогают контролировать температуру стекла. Специалисты объясняют, что точечная матрица равномерно распределяет тепло. Это уменьшает так называемое «линзирование» — оптическое искажение, когда из-за неравномерного нагрева прямые линии кажутся искривленными.

Особенно заметной эта функция становится в холодную или жаркую погоду. Именно поэтому в современных автомобилях фриты часто наносят и в зоне за зеркалом заднего вида — чтобы дополнительно блокировать солнечный свет между солнцезащитными козырьками.

Кроме практической пользы, черные точки выполняют и эстетическую роль. Постепенный переход от сплошной темной полосы к прозрачному стеклу делает дизайн более аккуратным и менее резким для глаза.

Реклама

Напомним, ранее мы рассказывали, что категорически нельзя оставлять в машине зимой.