Зачем опытные водители едят лимон: полезный лайфхак перед дальней дорогой

Многие из опытных автомобилистов советуют воспользоваться полезным лайфхаком перед дальней дорогой и каждый раз съедать ломтик лимона.

Об этом говорится в материале vnedorohznik.net.

Перед тем как сесть за руль, опытные водители едят лимон. Они говорят, что благодаря этому автолюбителю будет проще водить транспортное средство.

Как лимон поможет водителю

Во время долгой поездки, особенно если водитель чувствует себя сонливым, существует риск возникновения опасной ситуации на дороге станет достаточно высоким.

Яркий вкус цитрусового поможет взбодриться.

Поэтому употребление лимона перед началом управления машиной существенно снижает риск утомления.

Водитель почувствует прилив сил, не будет чувствовать себя уставшим и вряд ли уснет за рулем.

Впрочем, если водитель чувствует, что лимонные дольки не помогли ему избавиться от сонливости, лучше остановиться на обочине и отдохнуть.

Отдых не помог, и автомобилист все равно чувствует себя вялым? Тогда есть смысл вообще отказаться от дальней поездки.

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Между тем стало известно, имеют ли право полицейские штрафовать водителей за электронные права у "Действия".

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