Зачем опытные водители одевают носки на зеркала: простые зимние лайфхаки

Когда колонка термометра опускается ниже нуля, даже привычные действия для водителей превращаются в испытания.

Как защитить авто от оледенения

Старые носки защитят зеркала от оледенения.

Зимнее утро для водителя часто начинается с борьбы с последствиями мороза: дверь не открывается, замки замерзли, а зеркала покрыты толстым слоем льда. Попытки насильно открыть примерзлую дверь автомобиля или очистить стекло от льда часто заканчиваются поврежденными уплотнителями и царапинами. Однако опытные автомобилисты знают, как избежать этих проблем, не тратя деньги на дорогие спреи и размораживатели. Пригодятся обычные домашние вещи.

Издание MMR делится простыми, но эффективными методами зимней профилактики.

Лайфхак для замков: клейкая лента

Влага, попадающая внутрь личинки замка, при замерзании блокирует механизм. Самое простое решение — создать барьер для дождя и снега.

Эксперты советуют заклеить щель замка обычной клейкой лентой или скотчем перед тем, как оставить автомобиль на ночь. Это не даст влаге попасть внутрь.

Важно: Этот метод актуален прежде всего для автомобилей с классическими замками под ключ. Также помните, что утром необходимо снимать ленту и следить, чтобы клей не оставался на кузове.

Лайфхак для зеркал: старые носки

Очистка боковых зеркал ото льда — процесс деликатный, ведь жестким скребком легко повредить зеркальную поверхность.

Чтобы избежать оледенения, водителям советуют на ночь надевать на корпуса боковых зеркал обычные старые носки.

Почему это работает?

  • ткань создает изоляционный слой;

  • зеркало защищено от прямого контакта со снегом и ледяным ветром;

  • утром достаточно просто снять «чехол» — зеркала будут чистыми и сухими.

Этот способ не требует никаких затрат: пару старых носков можно просто бросить в багажник и использовать во время сильных морозов.

Лайфхак для лобового стекла: «одеяло» или картон

Больше времени утром занимает именно очистка лобового стекла. Чтобы не махать скребком на морозе 20 минут, здесь тоже сработает «барьерный метод».

Эксперты советуют накрывать стекло на ночь:

  • Кусок картона — идеальный вариант, ведь он не примерзает к стеклу так сильно, как ткань, если идет мокрый снег.

  • Старая простыня или покрывало — тоже действенный способ. Края ткани можно зажать передними дверями салона, чтобы ветер не сдул «защиту».

Важный нюанс: ткань или картон нужно прижать к стеклу дворниками (подняв их и опустив поверх материала). Утром останется только снять накрытие, стряхнуть снег — и стекло будет чистым. Это гораздо безопаснее, чем поливать стекло кипятком, что может привести к трещинам, или царапать его пластиковым скребком, который часто оставляет на стекле царапины.

Дополнительный совет

Кроме замков и зеркал, эксперты напоминают о резиновых уплотнителях дверей и щетках стеклоочистителей. Их также следует обрабатывать специальными средствами (например, силиконом) заранее, чтобы продлить срок службы деталей и сохранить ваши нервы по утрам.

Напомним, прогревание автомобиля зимой остается привычной практикой для многих водителей, однако современные двигатели уже не нуждаются в длительном ожидании перед началом движения. В то же время, неправильные действия сразу после запуска мотора могут навредить авто.

