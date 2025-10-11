Зачем включать кондиционер в авто зимой: совет, что сэкономит деньги

Кондиционер / © Getty Images

Большинство водителей с наступлением холодов перестают включать кондиционер, считая его сугубо летней опцией. Однако, как предупреждают автоэксперты, такая привычка является распространенным и дорогостоящим заблуждением, которое может привести к серьезной поломке климатической системы.

По словам специалистов, полный отказ от использования кондиционера зимой грозит ранним износом его дорогостоящих компонентов. Когда система долго не работает, происходит несколько отрицательных процессов:

Высыхание уплотнителей: резиновые сальники и уплотнительные элементы не смазываются, теряют эластичность, растрескиваются, что приводит к утечке хладагента.

Брожение деталей: подвижные части компрессора без работы могут «закиснуть», и весной он может просто не запуститься.

Отсутствие циркуляции смазки: в системе кондиционирования смазка циркулирует вместе с хладагентом. Без периодических запусков трущиеся детали остаются без смазки, что значительно ускоряет их износ.

Особенно это критично для автомобилей с большим пробегом, ремонт климатической системы которых может обойтись в значительную сумму.

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта весной, эксперты советуют соблюдать простое правило: периодически, хотя бы раз в неделю, включать кондиционер на 10-15 минут. Этого времени достаточно, чтобы хладагент вместе со смазкой прошел по всему контуру, смазал все детали и поддержал эластичность уплотнителей.

Кроме технической профилактики, у кондиционера зимой есть еще одна очень важная функция — осушение воздуха. В холодную и влажную погоду окна в салоне автомобиля активно запотевают, что серьезно ухудшает обзорность и создает опасность на дороге.

Включенный кондиционер эффективно удаляет излишнюю влагу из воздуха в салоне, благодаря чему стекло очищается от конденсата в считанные минуты. Это гораздо действеннее, чем просто направлять на него теплый воздух от обогревателя.

