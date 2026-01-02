Зачем водителям наполнитель для кошачьего туалета и пена для бритья: важные зимние лайфгаки

Запотевание окон автомобиля зимой перестанет быть проблемой, если знать проверенные лайфгаки

Реклама

Когда температура скачет около нуля, главными врагами автомобилиста становятся конденсат на окнах и дорожная соль. Но проблему можно устранить простыми и доступными средствами.

ТСН.ua собрал проверенные лайфгаки, которые помогут сэкономить на автохимии.

Кошачий наполнитель против влаги

В период оттепели окна в машине мгновенно запотевают из-за избытка влаги. Решить проблему поможет силикалевый наполнитель для кошачьего туалета.

Реклама

Как это работает: Силикагель – мощный абсорбент. Насыпьте его в обычный носок, надежно завяжите и положите под сиденье или на приборную панель. За ночь он впитает лишнюю влагу из воздуха, и с утра стекло останется сухим и прозрачным.

Пена для бритья вместо «антифога»

Если окна потеют во время движения, не обязательно покупать дорогие спреи.

Лайфгак: Нанесите небольшое количество бритвенной пены на внутреннюю сторону стекла и разотрите сухой тряпкой до полного исчезновения разводов.

Эффект Пена создает на стекле тонкую защитную пленку, которая не дает микрокаплям воды оседать на поверхности. Этот метод эффективно работает несколько дней.

Газеты под коврики

Снег из обуви в салоне тает, и эта вода часто проникает сквозь текстильные коврики и вызывает коррозию дна и неприятный запах.

Как устранить проблему: Положите под резиновые коврики несколько слоев обычных газет. Бумага отлично впитывает воду. Главное – не забывайте регулярно менять их на сухие, иначе эффект будет обратным.

Реклама

Соль «съедает» металл

Именно при таянии снега дорожные реагенты и соль становятся химически активными, быстро разъедая лакокрасочное покрытие, пороги и арки колес.

Совет: Не ждите весны. Воспользуйтесь плюсовой температурой, чтобы помыть машину. Особое внимание уделите днищу и скрытым полостям, чтобы смыть агрессивную химию. После мойки желательно нанести жесткий воск для защиты кузова.

Правильная вентиляция

В сырую погоду важно правильно настроить обдув.

Совет: Проверьте фильтр салона – если он забит пылью и влагой, окна будут потеть постоянно. Также не используйте режим рециркуляции воздуха (когда воздух гоняется по кругу внутри авто) – это только повышает влажность. Всегда включайте забор свежего воздуха с улицы.

Реклама

Напомним, власти штата Нью-Джерси официально предупредили водителей о суровой ответственности за выезд на дороги на заснеженных или обледеневших автомобилях . Нарушителям грозят штрафы до 1500 долларов, поскольку остатки льда на кузове считаются смертельно опасными для других участников движения.