Загадочные крючки в авто: для чего они действительно нужны

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В салоне большинства автомобилей есть не только ручки над дверью, но и маленькие крючки под ними. Многие водители даже не замечают их, но эта деталь создана не просто так.

Об этом сообщило издание SlashGear.

Эти крючки созданы для того, чтобы удобно размещать одежду, сумки или пакеты, не помещаемые в багажник. К примеру, во время долгой поездки или деловой встречи сюда можно аккуратно подвесить костюм, чтобы он не смялся. Также это хороший вариант для легких покупок или верхней одежды.

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Однако эксперты предупреждают: не стоит вешать на крючки тяжелые предметы — при резком торможении они могут ударить пассажиров. Также следует следить, чтобы подвешенный груз не мешал осмотру.

Раньше мы сообщали, когда можно садиться за руль после пасхального застолья.